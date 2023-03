Sinijärv soovitab: mind see raamat natuke raputas

Ju ma oma eelarvamusliku olemuse pealt pidanuksin seda raamatut päris alguse põhjal mingisuguseks keskpäraseks poolpsühholoogiliseks kah-krimivikuks. Aga viiekümne lehekülje reegel on reegel ja reeglitest tuleb ju kinni pidada. Ning tõmbaski loo käima. Jah, siin on hästi palju todamasti sisekaemust ja egoviginat, mida ma põnevike juures täiega vihata viitsin. Ent! Need hirmus pahad asjad on sel korral oskuslikult rakendet hästitoimiva loo teenistusse. Kokkuvõttes saame ootamatult tõhusa minekuga pika ja põhjaliku sissevaate eluhetkede untsuminekusse.