Jõuluflirt, kuum glögi ja vereplekid lumel - krimiajakirjanik komistab ootamatu juhtumi otsa

See korter on mõeldud suviseks elamiseks. Selles pole kahtlustki. Minu väike ühetoaline Brännkyrkagatanil on suurepärane suvekuudel. Kui ma magan alati lahtise aknaga Söderi lärmakate tänavate poole. Aga nüüd on teisiti. Pikaleveninud veelekke järel – õnneks võisin kolida oma hea sõbra Zacke korterisse veidi maad eemal – sain ma nüüd oma koju tagasi pöörduda. Nii kena, kui sa ei pea reisikohvrit enam kaasas vedama, aga ausalt öeldes on vahel ikka üksildane tunne küll. Külmast rääkimata. Käes on detsember ja minu üürileandja on kas sadist või ilmatu kitsi inimene; vaatamata sellele, et ma lasksin õhu välja, on radikas jääkülm. Puhtalt meeleheitest keerasin elektriahju kahesaja kraadi peale ning jätsin ahjuukse paokile.