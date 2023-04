UUS KRIMKA ⟩ Talveidüll katkeb järsult, kui metsast leitakse salapärastel asjaoludel surma saanud noormees

Ma muigan. Rosie on eriline naine. Ja mis veel kõige erilisem, ta on absoluutselt mu parim sõbranna. Seitsekümmend aastat vana, pensionil politseinik ja Bullholmeni suvilaomanik. Seal me tuttavaks saimegi. Tegelikult on see pöörane, et me oleme kõigest pool aastat seltsinud, sageli näib, nagu oleksin Rosiet tundnud terve oma elu. Ta on rahulik, soe ja liigagi uudishimulik enda huvides. Armastab süüa ja veini juua. Nii et kui maha arvata ligi nelikümmend aastat vanusevahet, on ta täiuslik sõber. Üksnes vahel harvamõtlen ma tema vanuse peale, siis kui Adam on meiega. Sest Adam Ångström, kellega ma hakkasin sügisel kurameerima, on Rosie poeg.