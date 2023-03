LUGEMISSOOVITUS ⟩ Krimipõnevike sari, mis on tõesti hästi kirjutatud ja millega igaüks hakkama ei saa

Ei ole päris padjapõnevikud, täpsete ja teravate karakteritega lood on. Jaa, vana hea ja uus halb Inglismaa saavad kokku, on lollakad ja on mölakad, on head ja on pahad. Ses mõttes kõik toimib, turvakrimi tunnetus tonksub kaasa, ent see on vaid kooruke. Kus on va iva? Inimestes, ma arvan. Tehnilise loo kirjapanemiseks on vaja natuke koolitust ja kõvasti harjutamist. Muu suhtes kehtib, et kas autoril annet on või mkmm. Helen Cox jagab mulle usku põneviku hüvavikku; loodan, et teilegi. Lugege, arvake, tulge Põnevikusõprade Klubisse ja andke oma arvamusest teada.