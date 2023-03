Järje Hoidja auhinna saab Ilmar Tomusk

«Kullakallis kass» on südamlik ja mõtlemapanev jutustus vanamehe kullakallist kassist, kes on ääretult laisk. Isegi kui hiirelapsed kilgates kassi vuntsides mängivad, ei tee ta teist nägugi. Aga mis juhtub siis, kui vanamees märkab majas hiiri ja tahab, et kass teeks oma tööd? Raamatu on illustreerinud Catherine Zarip.