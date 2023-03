Lugu restoranikriitikust, kes nautib seksi sama palju kui sööki

Pealtnäha sõitsin Itaaliasse trühvlite pärast – enamasti valgete pärast, aga mul pole ka mustade vastu midagi. Tartufo bianco – valge kuld, nagu seda nimetavad mesimagusad toidust kirjutajad – sulab keelel õrnalt; see on efemeerseks muudetud muld, mullaks muudetud efemeersus. Õigupoolest lõi Jumal just selleks Barolo veini, sest on vähe olemusvorme, mis on loodud nii täiuslikult teineteisele nagu trühvlid ja Barolo. Olgugi et mustal trühvlil on oma naudingud – sel on jõudu, kaalu; sel on vaja soojust, et seda avada, kangutada selle tillukesed põlved lahti ja meelitada seda pakkuma oma seksimaitselist ähmi –, on valge trühvel fungo’de non plus ultra. Itaallased armastavad väheseid asju nii, nagu nad armastavad seeni, ja nad armastavad väheseid neist rohkem, kui nad armastavad oma tartufo bianco’t. Trühvlid, Itaalia trühvlid, on erootikakursus sinu suule. Ma ei usalda kedagi, kes neid ei jumalda.