Restoranikriitik: te tahtsite trühvleid süüa, sest keegi minusugune käskis teil neid süüa

Viimaks loobusime. Me pidime eriliselt fotogeenilise tartufo bianco leidmise lavastama. Me olime selliseks stsenaariumiks valmistunud – sellel, et valged trühvlid on unts untsi vastu peaaegu niisama kallid kui printeritint, on põhjus: nad on haruldased. Musti trühvleid saab kuidagiviisi kasvatada, aga teadus peab looduse alkeemia valgete trühvlite loomiseks veel avastama. Sel põhjusel ning jaapanlaste ja ameeriklaste kasvava trühvlilembuse tõttu on valged trühvlid tõesti väga kallid. Me pakkisime lahti golfipallisuuruse tartufo bianco ja ulatasime selle Salvatorele, kes kõigepealt seda juveliiripilguga hindas, nõusolevalt mühatas ja selle siis õrnalt mulda asetas.

Matteo tegi mitu pilti fungo’t leidvast Stellast ja seda välja kaevavast Salvatorest – vabandust, et trühvlivandenõu paljastan, aga me võltsisime need pildid. Kuna päike oli taevas üsna kõrgel, kuulutasime jahi lõppenuks ja surusime kõik end autodesse, rõõmsad, et üksteisest lahti saime. Me lehvitasime hüvastijätuks Salvatorele ja rõõmsale koerale ning seejärel läksime Matteo, Giovanni ja mina La Morra lähedasse trattoria’sse, mida ma armastan. See on tilluke, kõigest kuus-seitse lauda, ja need on peaaegu alati veinitegijaid täis. Veinitegijad ei salli toidu puhul mingit jama. Kui oled veinimaal, tee kindlaks, kus veinitegijad söövad, ja mine sinna.