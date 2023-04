Ulmeromaan, mis lonkab igast küljest

Neli kuningriiki, erinevate elementide kaitse all, ja viies, mis rändab ringi. Tänini valitses tasakaal, kuid üks mees otsustas, et tahaks valitseda kogu maailma. Kõik ähvardab kaosesse langeda, kuid legend räägib naisest, kelle roll otsustab tuleviku. Liannal on just õnnestunud pääseda vangistusest ning ta ei taha oma saatusest midagi kuulda, vaid valida endale ise rada, mida käia. Paraku ei saa kaua rahu, sest oma plaaniga saabub Jan, Elukonna valitseja.

«Veri mäletab» lonkab igast küljest. Mulle meeldis algus ja maailmaloome, viited pühale maale, vanadele loitsudele, kadunud preesterkonnale, aga edasi läks kõik riburadapidi allamäge. Dialoogid on konarlikud, tegelased ühekülgsed ja igavad, armastuslugu jube kuiv.

Raamat on tempokas, aga see ei tule kasuks, kuna kordagi ei teki tunnet, et hetkel toimuv on oluline murdepunkt. Tegevus libiseb mööda jälge jätmata ja raamatus ei olnud midagi meeldejäävat. Ühesõnaga sündmustik vajaks tublisti liha luudele juurde.