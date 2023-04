Janno Põldma soovitab 10 lasteraamatut, mida lapsed päriselt lugeda tahavad

Väike prints on üks imeline raamat. Mulle tundub, et eri vanustes saadakse sellest raamatust erineval viisil aru. Kui seda väikesele lapsele ette lugeda siis tervikut ta veel ei haara. Aga üksikud stseenid panevad tema fantaasia tööle. Tegelasi on stseenis tavaliselt vähe, tegevus seega justnagu arusaadav, aga midagi justnagu ei ole ka. Mingi lapsele toimiv huvitav müstika on juures. Nii mõnigi kord pakuvad lapsed väikese printsi seikluste ja kohtumiste kohta omapäraseid selgitusi. Lapsega tulekski arutleda nende üksikute stseenide üle, ehk isegi mängida sel teemal. Teismelise east kuni pensionärideni saavad kindlasti paljud omamoodi väikese printsi toimimistest aru. Äkki ongi nii, et kõik variandid on õiged? Või teistpidi – ükski variant ei ole vale? Väikese printsi raamatu üks suurtest väärtustest ongi kindlasti see, et ta pakub palju mõtlemist ja fantaasiat igale lugejale. Seda raamatut võib lugeda mitu korda ja alati on, mille üle mõelda.

«Pipi Pikksukk», «Mary Poppins» ja «Alice imedemaal» kuuluvad kõik klassika hulka. Need raamatud on ajaproovile edukalt vastu pannud ja saanud külge kõrge kullaproovi. Iga raamat on isemoodi, jutustab endale ainuomast lugu, aga kõik nad kuuluvad lastekirjanduse kõrgliigasse. Kõik nad räägivad huvitaval ja põneval moel headusest. Koolis oli mõiste «kohustuslik kirjandus». Mäletan, et neelasin nii «Sõda ja rahu» kui «Tõde ja õigus» I osa (viimase avastasin enda jaoks tõeliselt veidi hiljem ja ilma sunduseta) mõlemad kahe päevaga läbi. Juba siis sain aru, et nii ei ole õige. Aga hinne oli vaja kätte saada ja õpetaja järgis rangelt ministeeriumi määruseid. Raamatul on alati kaks külge – kirjutamine ja lugemine. Kirjutajal on õigus oma raamat valmis kirjutada. Aga lugeja peab olema valmis tahtma just seda raamatut lugema. Lapse puhul on täiskasvanul suur ja tähtis roll teha raamat lapsele isuäratavaks. Need kolm raamatut on minu meelest inimese varajase elukooli «kohustuslik kirjandus». Kes juba kord alustab, see loeb mõnuga lõpuni ja kes punnib vastu, seda ei maksa tagant sundida, küll see aeg tuleb! Ja veel – illustratsioonidel on lasteraamatus väga tähtis roll. «Alice imedemaal» kunstnik Made Balbat on loonud erakordselt fantaasiarikka, huvitava ja detailirohke atmosfääri, kus Alice lugu veelgi lummavamaks muutub.