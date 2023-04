Ilmunud on uus krimiromaan, milles mõrvasid lahendavad kaks väga huvitavat peategelast

1994. aasta kuum suvi Rootsis. Mattias Flink paneb Falunis toime massimõrva, kuid selle varjus leiab aset veel üks mõrv. Leitakse surnuks kägistatud naine ning ajapikku selgub, et ta on vaid üks paljudest ohvritest, kes on samal moel tapetud. Mõrvari otsimine saab hiljuti kodumaale naasnud ÜRO sõduri ja politseiniku Tomas Wolfi ülesandeks. Abiks on talle Vera Berg – mitte just ontliku ellusuhtumisega ajalehereporter, kes põgeneb oma endise elukaaslase ja tolle motojõugu eest. Peamiseks kahtlusaluseks saab filmistaar ja alkohoolik Micael Bratt, kuid nii Vera kui ka Tomas kahtlustavad, et süüdlase võib leida uurijatele märksa lähemalt.