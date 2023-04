PILT ⟩ Ajaloolane Timothy Snyder kohtus Ukraina sõduriga, kes tema raamatut kaevikus luges

Jaanuaris postitas ajaloolane sotsiaalmeediasse foto, kus on näha sõdurit kaevikus lugemas tema raamatut «The Road to Unfreedom».

Nüüd said mehed kokku ja tähistasid seda ühise pildiga. «Raamatud toovad inimesi kokku,» tõdes Timothy Snyder. «Suurim au autorile on tema lugeja.»

Timothy D. Snyder (snd 1969) on Yale’i ülikooli ajalooprofessor, kes tegeleb esmajoones rahvusluse, Kesk- ja Ida-Euroopa ning holokausti ajaloo uurimisega. Ta on pälvinud oma teoste eest mitmeid olulisi auhindu. Tema teosed on ilmunud ka eesti keeles.