5 pildiraamatut, mis kutsuvad kaasa mõtlema

On pildiraamatuid, mis loovad lihtsalt meeleolu ja pakuvad armsaid pilte. Neid on küll tore aeg-ajalt sirvida, kuid sügavamat sisu omamata kaovad need meie mõtteist üsna kiiresti. Lihtsakoeliste pildialbumite kõrval ilmub aga ka sügavamaid teoseid, mis ärgitavad mõtteid mõlgutama ja loetut omavahel arutama. Ükskõik, kas käsitletud teemad on rasked ja tundlikud või argisemad ja fantaasiaküllasemad, kas teose toon on surmtõsine või huumorivarjundiga, probleeme märkama, tunnistama ja neile lahendusi pakkuma õhutavad need teosed kindlasti. Just niimoodi aga saavad selgemaks ka oma hirmud, igatsused, soovid. Just niimoodi saame tundma, kes me oleme.