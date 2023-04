Kuidas maailma edukaim mereröövel aitas vaesunud saareriigist impeeriumi vormida

Drake’i meeskond pakkus neile veel lati külge seotud nööri otsa kinnitatud kingitusi. Põlisasukad andsid vahetuseks sulgi, mida nad peas kandsid, «kinnitatud hambaorgi moodi luutükiga, ühest otsast nikerdatud, umbes kuus tolli pikk, kenasti läikima hõõrutud». Teises mõistatuslikus rituaalis eraldusid mehed üksteise järel kaaslaste hulgast ning jooksid edasi-tagasi, osutades taeva poole, mida Drake’i mehed pidasid märguandeks, «et nad kohtlevad meid igati rahumeelselt». Kui aga inglased lähenesid, «siis nad hoidusid eemale, sest neid keelas nende jumala Setebose oraakel, ja see Setebos, nagu nad oma suurt jumalat nimetavad, on saatan ise». Setebose nimi pärines Magalhãesi kroonikakirjutajalt Pigafettalt, kelle teksti Richard Eden 1555. aastal inglise keelde tõlkis, kuni see köitis William Shakespeare’i tähelepanu, nii et ta pani näidendis «Torm» (1611) muinasjutulise koletise Calibani suhu sõnad: «Oi Setebos! Need on vast kenad vaimud!»