Mai-Liis Kivistik soovitab raamatut, mis õpetab toetama immuunsüsteemi

Dr Macciochi rõhutab raamatus, et immuunsüsteem ei ole üks tervik, vaid pigem kompleksne rakkude, kudede ja elundite võrgustik, mis töötavad koos, et kaitsta keha kahjulike sissetungijate eest. Ta uurib immuunsüsteemi erinevaid komponente, sealhulgas valgeid vereliblesid ja antikehi ning seda, kuidas need koos töötavad, et tervist hoida.

Raamat sobib kõigile, kes on huvitatud teadusest ja tervisest. See on kirjutatud võrdlemisi lihtsas ja kaasahaaravas stiilis, mistõttu on see suurepärane valik inimesele, kes soovib rohkem teada saada immuunsüsteemi toimimise tagamaadest ning kuidas seda ise toetada.