Kliiniline psühholoog selgitab: millal abi otsida?

Ta kinnitab, et on näinud, kuidas see juhtub. On näinud, kuidas inimesed end meeleheitesügavikust välja tõmbavad, kaljuservalt tagasi astuvad ja alustavad tööd oma elus kannapöörde tegemisega.

Seda juhtub ja see võib juhtuda ka sinuga. Mitte päeva ega nädalaga. Vaid paljude päevade ja paljude nädalatega, pühendumusega oma tervisele ja elule, mille rajada soovid.

Tänu internetile saavad inimesed aru, et ei ole oma raskustes üksi

«Kui professionaalsele abile puudub igasugune juurdepääs, vajame üksteist rohkem kui kunagi varem. Internet on paljud haridusvõimalused kättesaadavamaks teinud ja algatanud ülemaailmse arutelu vaimsest tervisest. Inimesed, kes tundsid end varem raskustes üksi, hakkavad aru saama, et vaimse – just nagu ka füüsilise tervise kõikumised on inimeseks olemise normaalne osa. Räägitakse paranemise, tervenemise ja kasvu lugusid. Külvatakse lootuseseemneid,» on tal hea meel.

Hakatakse kuulda võtma sõnumit, et vaimne tervis ei ole täielikult meie kontrolli alt väljas. Me ei ole meid maha suruvate emotsionaalsete seisundite meelevallas. On asju, mida saame õppida, muutusi, mida teha saame, et hakata oma tervise eest vastutama. Selle hulka kuulub sulle kättesaadavatest allikatest võimalikult palju õppimine ja pingutamine selle nimel, et katsetada, vigu teha, uuesti proovida, natuke rohkem õppida ja jätkata.

«Ideaalses maailmas oleksid kõik toimivad teraapiad kättesaadavad kõigile, kes neid vajavad, hetkel, mil nad neid vajavad. Kuid me ei ela ideaalses maailmas. Niisiis – kui professionaalsed teenused ei ole kättesaadavad, haara igast olemasolevast võimalusest, et õppida ja rääkida inimestega, keda usaldad. Inimestevaheline side ja haridus võivad meil aidata teha vaimses tervises suuri muutusi,» usub dr Smith.

Pea meeles!