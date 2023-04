3 kerget raamatut, mis toovad kevade südamesse

Ühel päeval avastab Mary sissepääsu mõisa territooriumil peituvasse salapärasesse suletud aeda, ja see ei muuda mitte üksnes tema, vaid ka paljude teiste inimeste elusid.

Loodus oli Marie Underi suurima inspiratsiooni allikas. Kui noore Underi kevad on tormiline – vabastav, puhastav, äratav ning varases armukevades on ahvatlusi, kirgi, ihasid ja saladusi, siis küpse Underi kevades leidub kohati neurasteenilisi toone, valgus ja valjud helid teevad unetusest tundlikule luuletajale valu.

Tegemist ei ole ainult luuleraamatuga. Eri luuletsüklite vahel on tuntud eesti kunstnike teosed kevadest, mis loodud samal ajajärgul, kui Under kevadest luuletas. Mõnegi raamatus esitatud kunstnikuga oli Under hea tuttav ning tegi koostööd oma luulekogude kujundamisel.