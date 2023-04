Jamie Lee Curtise 3 lemmikraamatut, mis on ka eesti keelde tõlgitud

Jamie Lee Curtis jagas ka oma lugemissoovitusi ja rääkis teostest, mis on talle elus kõige sügavama mulje jätnud. Siin on tema lemmikraamatud, mis on ka eesti keeles kättesaadavad.

«Steinbeck on mu lemmikkirjanik,» tunnistab Jamie Lee Curtis ja lisab, et on omale ostnud kõikide Steinbecki teoste esmatrükid. «Hommiku pool Eedenit» on tema sõnul kõige kaunim proosa, mis kunagi kirjutatud.