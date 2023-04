«Ma ei luba mitte kellelgi surnuid üles äratada. See oleks kohutav, kui surnud tagasi tuleksid»

Oscar Wilde’i ühevaatuseline tragöödia «Salomé» ilmus esmalt 1893. aastal Pariisis ja prantsuse keeles, pärast tõlkis autor selle ise inglise keelde. Sada aastat hiljem etendus «Salomé» Vanemuises ja selle tarvis tegi lavastaja Linnar Priimägi uue tõlke just inglise keelest. Nüüd ilmus see viimistletult ja näidendi ingliskeelset esitrükki kaunistanud Aubrey Beardsley illustratsioonidega ka raamatuna.

ESIMENE NATSAREEN: Jah, see on kindel. Selles ei saa mitte keegi kahelda.

HERODIAS: Need inimesed on hullud. Nad on liiga pikalt Kuud vaadanud. Käsi neil vait olla!

HERODES: Ma ei taha, et ta seda teeks. Ma keelan tal selle ära! Ma ei luba mitte kellelgi surnuid üles äratada. See mees tuleb üles otsida ja talle öelda, et ma ei luba tal surnuid üles äratada. Kus see mees praegu asub?