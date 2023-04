Ilmus Maria Baydari uus raamat «Enesekasutusjuhend»

Maria ütleb, et on pühendanud oma elu selleks, et juhendada inimesi nende eluteel läbi tekkivate kogemuste, füüsiliste ja emotsionaalsete raskuste. «Minu suurim kirg on näha ja kogeda, kuidas inimesed avastavad enda tõelise potentsiaali ja õpivad seda rakendama oma elu parimaks õnnelikuks loomiseks. Igas ühes on see unikaalne vägi olemas - eranditult!» sõnab ta.

Ta lisab, et tema isiklik teekond on kinkinud talle erinevaid raskuseid. «Olen alati teadnud oma elueesmärki selles elus ja selleks antud potentsiaali sellest ajast, kui ma ennast mäletan. Kõik see on muutnud mu elutee lihtsamaks, kuid teisalt raskemaks. Olen väga tänulik kõikidele väljakutsetele ja õppetundidele (ja uskuge mind, need kogemused on olnud sellised, mida enamus inimesed näevad vaid filmides), sest see on teinud minust minu ja andnud tugeva teadmistepagasi,» usub ta.