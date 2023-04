PESEMISHIRM ⟩ Miks lapsed vanni kardavad?

Ablutofoobia kimbutab kõige rohkem lapsi ja tihti on tegemist ajutise, lapsepõlves kogetava hirmuga, mis mõnel juhul võib kesta ka aastaid. Aga vastumeelsus pesemise ees on inimkonnas olnud läbi ajaloo.

Läbi ajaloo on pesemisega oldud pepsid

Prantsusmaal oli pesemishirm laialt levinud XIX sajandi alguses, kui paljud uskusid, et mustus on kaitsekiht haiguste vastu ning higilehk annab tunnistust tervisest ja seksuaalvõimekusest.

Hügieeniharjumuste õpetamine on olnud keeruline

Ka Prantsuse armee üritas nekruteid puhtusega harjutada ning andis 1902. aastal välja manuel d’ hygiène’i, mis õpetas sõdureid hambaid pesema, keha küürima ja aluspesu kandma. Põhja-Prantsusmaal Douais andis sõjaväeülem oma meestele käsu pesta vägisi noort suurtükiväelast, kes väitis, et kardab kümblemist. Sõdurid lohistasid oma kasimatu seltsimehe pesumajja ja hoidsid teda duši all. Suurtükiväelane suri kaheksa päeva hiljem, Zdatny sõnul kirjutati tema surm šoki ja õuduse arvele, mida põhjustas naha kokkupuude veega. Tundus, et hirm oli noormehe tapnud.