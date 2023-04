UUS KRIMISARI ⟩ Juhtumit uurib rändkokk, keda mehed kas ihaldavad või kardavad. Või ka mõlemat korraga

Faith Martini «Sünnipäevamõistatus» on esimene raamat muhedast krimijuttude sarjast, kus on rida kaasakiskuvaid tegelasi ja nõutuks tegevaid kuritegusid, mis hoiavad pinget üleval viimase leheküljeni.

Agatha Christie stiilis klassikalisi mõrvajuhtumeid asub uurima Jenny Starling: rändkokk ja tõrges amatöördetektiiv. Terava pilguga ja nutikas Jenny palgatakse toitlustama jõukate kaksikute Alicia ja Justini 21. sünnipäeva pidu. Maahäärberisse saabudes komistab ta aga kohe politsei otsa. Noor aednik on mõisatiiki uppunud ja pole teada, kas see oli tapmine või õnnetus. Ning kui sünnipäeva südaööl kogunetakse šampanjaklaase kokku lööma, kukub keegi peolviibijatest surnult maha. Politsei on hämmingus, sest kahtlus lasub kogu peoseltskonnal. Kui selgub, et ühele Jenny kuulsatest retseptidest lisati mürgine koostisosa, ei jää ta käed rüpes saatust ootama – tal on ju vaja oma mainet kaitsta. Ja Jenny Starling ei lõpeta enne, kui mõrvar on leitud.