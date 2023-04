Mida võib kättemaksuiha inimest tegema panna?

Emelie Scheppi «Karu magab» on seitsmes raamat Jana Berzeliuse sarjast. Jana seisab siin silmitsi närvekõditava mõrvajuhtumiga, millel on ootamatud pöörded. Samal ajal on tal üha raskem varjata, kust ta pärit on ja kes ta tegelikult on.

Norrköpingi lähedalt kõrvalisest majast leitakse tapetud mees. Räsitud surnukeha kõhtu on topitud kaisukaru. Kaisukas juhatab kriminaalkomissar Henrik Levini ja kriminaalinspektor Mia Bolanderi Filippa Falkini, endise politseinikuni, kellel on kaitstud identiteet. Teda on elus tabanud raske tragöödia ja ta on ainus, kellel on kurjategijaga mingi seos. Ent kas ta on nõus politseid juhtumi lahendamisel aitama?

Samal ajal, kui Jana Berzelius püüab tapja jälgi ajada, tuletab ta tume minevik ennast meelde. Ta võtab tarvitusele kõik meetmed, et kaitsta meest, keda armastab. Kuid mees on tema saladusele jälile saanud ning otsustanud tõe välja uurida, mis see ka ei maksaks.

Loe raamatust katkendit!

Emelie Schepp, «Karu magab». Foto: Raamat

Esmaspäev

Kriminaalinspektor Mia Bolander p i i l u s Patrik Wikingi poole, kes magas sügavalt tema kõrval. Suu pooleldi avatud ja habe kokku surutud. Rinnakorv tõusis ja langes rahulikus rütmis. Hääletult võttis Mia öökapilt mobiili ja täheldas, et kell on kolmveerand kaheksa hommikul. Ta avas ekraani ja pööras teise nurga alla, et terav valgus mehele silma ei paistaks.

Stockholmsvägeni liiklus mürises kollase kortermaja ees, kus paiknes ta kahetoaline korter. Polnud just Norrköpingi ilusaim linnaosa, aga üür oli normaalne. Ja see asus linna õigel poolel, kaugel Navestadist ja Hagebyst, kus möllasid jõugud.