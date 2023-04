LUGEMISSOOVITUS ⟩ Raamat neile, kes kipuvad üle mõtlema

Probleemid on vältimatud. Meil kõigil on probleeme! Vahe on selles, millistele probleemidele valime keskenduda. Mõned probleemid on tegelikult head ning muudavad meid tugevamateks ja paremateks inimesteks.

See, mis kaardid meile elus on antud, ei ole meie valik. Küll aga on meie vastutus see, kuidas me nende kaartidega mängime. Just nagu pokkeris, on ka elus võimalik võita ka kehvade kaartidega ning kaotada suurepärastega. Meie ise vastutame 100 protsenti selle eest, kuidas me enda elus toimuvale reageerime ning mis tähenduse me sellele anname.