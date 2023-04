Kolm raamatusoovitust neile, kes tahaksid saada virtuaalseks assistendiks

Liina selgitab, et virtuaalne assistent on kaugtööna arvutis ja peamiselt virtuaalkanalites töötav ning suhtlev abiline teisel pool ekraani. Sekretar.ee ja CV Keskuse andmetel on oli virtuaalse assistendi ametikoht 2022. aasta 2. kvartalis kõige populaarsem ametikoht Eestis.

Inimestele, kes soovivad samuti virtuaalse assistendi valdkonda proovida, soovitab ta esmalt küsida enda käest, et miks sa soovid seda teha? Kas tegu on siira sooviga aidata ja assisteerida või on fookus ainult midagi vastu saada ja sissetulekut teenida. Teiseks soovitab ta hinnata enda arvutioskust ja seda, et kas sulle meeldiks üldse veeta suur osa tööpäevast arvuti taga. Kui need kaks küsimust on vastatud ning on selge, et oled alustamiseks valmis, siis õpi vajalike teadmisi juurde ja lihtsalt alusta.