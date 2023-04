«Kas on veel midagi, mida ma võiksin kellegi teise pärast teha?»

«Pildistamine võib ju isegi tore olla,» alustas Agnes. «Teiseks, Silvia on vahva. Ja lisaks kestab kursus ainult ühe nädala. Ühe väikse hädise nädala tervest pikast suvevaheajast.»

«Kas on veel mõni hea põhjus?» küsis Pulla kaheldes.

«No üks on, ilmselt kõige parem,» sõnas Agnes ja ohkas. «Tegelikult ütles ema, et ma lihtsalt pean sinna minema. Kursusele registreerus ainult kolm inimest ja seda on liiga vähe. Silvia ei taha kursust ära jätta ja ema ütles, et ma pean aitama. Silvia on ikkagi mu ristiema. Ja siis ma mõtlesin, et kindlasti tahad sina ka aidata.»

Pulla pahvatas naerma.

«Ah soo, või et tahan? Kuidas sa just minu peale tulid?»

«Sest ma tean, et sa hoiad suvekursustest eemale täpselt samamoodi nagu minagi, nii et on üsna kindel, et sul on praegu aega,» vastas Agnes. «Näiteks Alexi käest ei tasu isegi küsida, sest ta on kaks nädalat korvpallilaagris ja pärast seda kindlasti sajas muus spordilaagris kuni suve lõpuni välja.»

Pulla hakkas naerma ja Agnes jätkas:

«Pealegi on see ju tegelikult päästeoperatsioon. Me peame päästma Silvia suvekursuse.»

«Päästeoperatsioon on küll hea põhjus, et suvekursusele minna,» tõdes Pulla. «Hästi. Ma tulen. Pealegi isa kindlasti rõõmustab. Tema arust on ilmselt just suvekursus kõige õigem viis vaheaega veeta.»