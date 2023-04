Näitleja Mayim Bialik soovitab: see on raamat, mis muutis mu elu igaveseks

Mayim Bialik koostas ka DC Comicsi raamatusarja «Flash Facts», milles Scarlet Speedster vastab teadusega seotud küsimustele. Seoses sellega soovitas ta väljaandes The Week oma lemmikraamatuid, mis on tema elu tugevasti mõjutanud. Üks neist on ka eesti keelde tõlgitud - see on Michael A. Singeri «Köidikuist vabanenud hing: teekond sinu olemuse sügavustesse».

Michael Singer, «Köidikust vabanenud hing». Foto: Raamat

«See on raamat, mis muutis mu elu igaveseks,» sõnas ta. «Tegu on filosoofiliste loengute kogumikuga, see on uskumatult vahetu ja üldse mitte lilleline. Singer viib sind sügavale oma elu eesmärgi teadvusesse ja suunab sind olema rohkem, kui sa eales võiksid arvata, et võiksid olla,» selgitab ta ja lisab, et see on üks neist teostest, mis tasub üksikule saarele kaasa võtta.

Raamatu on eesti keelde tõlkinud Merle Kelder, kelle sõnul on see lihtne ja loogiline, samas sügav. «Vaimne ning intuitiivne, kuid samas äärmiselt praktiline. Julgen arvata, et sobib teenäitajaks nii enesearenguteel esimesi samme astujale kui ka verstapostiks sellele, kel juba pikk tee käidud,» on ta märkinud raamatu tutvustuses.