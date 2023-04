Kui lapsehoidja lahkudes ei julge laps enam magama minna

Paar ei käinud naljalt õhtuti väljas, niisiis olid nad hoolega juba ette veendunud, et lapsehoidja saadaval oleks. Ta oli nende juures varemgi mõned korrad last hoidmas käinud ja elas kõrvaltänavas, kuid midagi enamat ei teadnud nad ei tema ega ta perekonna kohta, ehkki tundsid ta ema piisavalt, et temaga naabruses kokku sattudes mõned sõnad vahetada. Aga nende seitsmeaastane tütar vaatas tüdrukule, kes oli kakskümmend aastat vana ja tema jaoks väga glamuurse ja täiskasvanulikuna tundus, alt üles. Ta rääkis alalõpmata, kui tore neil koos oli, milliseid ilusaid riideid lapsehoidja kandis ja milliseid põnevaid unejutte jutustas. Tütre innukas valmisolek lapsehoidjaga koos aega veeta vähendas süümepiinu, mida nad lõunasöögikutset vastu võttes olid tundnud: nad olid kindlad, et nende väike tütar pole mitte üksnes heades kätes, vaid tal on ka meeldiv õhtu. Nad oli tüdrukuga kokku leppinud, et too hoiab last kella kuuest kuni südaööni, aga kell oli juba kuus läbi, tegelikult peaaegu pool seitse, ja õhtusöök pidi algama kell seitse. Pereisa tahtis helistada ja uurida, mis lapsehoidjaga juhtunud oli, kuid ta naine ei tahtnud hakata tühjast tüli kiskuma: küll ta tuleb.