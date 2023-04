Uus raamat toetab last olukordades, kus miski tundub esmapilgul hirmutav

Juturaamatus on 112 lehekülge ning kümme elulist ja õpetlikku lugu, mis on mõeldud kas väiksemale lapsele ettelugemiseks või suuremale lapsele lugemisoskuse harjutamiseks. Oma rõõmsate ja värviküllaste illustratsioonide poolest sobib raamat vaatamiseks juba ka sellises vanuses lapsele, kes lugu veel lõpuni kuulata ei jaksa. «Väike Tormi» värviraamatus on 16 juturaamatust pärit pilti, mida väikesed kunstnikud oma äranägemise järgi ise viimistleda saavad.