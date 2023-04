Manifesteerimise kuninganna õpetab: selle meetodiga saad kõik, mida elus tahad

Esimene põhjus, miks ma soovitan visioonitahvli ära panna, on see: oma ellu ükskõik mille manifesteerimiseks pead teadma, mida sa tahad (ole oma visioonis kindel), ja siis alistuma teekonnale, mis sind sinna viib. «Seitsmes samm: usalda universumit» räägib selle tunde kultiveerimisest – sa ei tea, kuidas, aga sa tead, et see juhtub nii, nagu peab. See on kõrge vaibiga enesekindlus ja kindlameelsus, mis ei jäta kõhklustele ruumi. Sa ei proovi asju oma kohtadele suruda, sest sellega võib kaasneda madala vaibiga, meeleheitel ja umbusklik energia. Ei, sa lihtsalt teed iga päev, mis sa vähegi saad (näiteks järgid samme ja keskendud oma sisemise tervenemise teekonnale, et hirmud ja kahtlused kõrvaldada, sead käitumise eesmärkidega vastavusse, ületad universumi saadetud katsumused), ja usud vankumatult, et see juhtub. Minu jaoks on visioonitahvli ära panemine selle füüsiline ja sümboolne väljendamine. Paned kirja, mida sa tahad, ja alistud selle ära panemise kaudu manifesteerimise teekonnale.