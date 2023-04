Sinijärv soovitab ajakirja: kui ei loe, oled loll

«Loomingul» on võim, vägi, riik ja au ja ilu ja õilsus ja äkka kanti vedamist, isegi jõleduslik okupatsiooniaeg ei pannud «Loomingule» nimeks «Punane loovtöötaja» või «Kilulinna kommunist». Möga tuli avaldada, ent ridade vahelt lugemise oskus kasvas vähegi lugevale inimesele kiiresti külge. Ühe silmaga loed vahelt, teise käega kaabid kintsu. «Looming» tuli tost absurdsest ajastust läbi heade, tarkade ja jamatajuvuslike töötajatega. Peab ennast praegugi vaimliselt ülal ajakirjana, mille kohta võib öelda nii pojale kui isale, et kui ei loe, oled loll. Ehk siis vanuses viisteist kuni seitsekümmendviis võib, tuleb ja peab. Soovitada ja soovitama. Et noorem ingliskeelne põlvkond ei hakkaks arvama, et tegemist on obskuurse žurnaaliga, mis propageerib kangastelgedel kudumist või suvalist lõimumist. Ega see «Looming» liiga lihtne sõna ole.