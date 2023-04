Miks liiklusraev ei aita ja kuidas oma aega paremini kasutada?

Tehnoloogiline progress süvendab meie kannatamatust just seetõttu, et tekitab tunde, nagu me üha läheneksime punktile, kus piirid viimaks ületatakse; nagu meile lubataks, et nüüd saab viimaks asjad piisavalt kiiresti liikuma, et tekiks tunne: me olemegi oma käest lipsava aja isandaks saanud.

Ja iga uus meeldetuletus tõsiasjast, et selline kontrollitasand on saavutamatu, on eelmisest ebameeldivam. Kui saad eine mikrolaineahjus 60 sekundiga üles soojendada, tundub üha realistlikum, et saaksid seda teha kohe, null sekundiga, ning minutipikkune ooteaeg käib veel rohkem närvidele. «Küllap oled märganud, kui sageli on kontorites mikrolaineahju taimeri ekraanile seitse-kaheksa sekundit jäänud – just sel hetkel tundus eelmisele kasutajale, et kauem ei anna kannatada,» toob autor näite.

Ära torma!