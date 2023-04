Sinijärv soovitab: see on sari, mille lõppu ma meeleldi ei näeks

«(Linna)kirjanduslikud uitamised» võtavad seda rõõmu ja rämpsu ja ühistunnetust ja iluelu ja koleolu üsna heaste kokku. Eriti, kui visata pilk värske üllitise kõrval ta eellugudele, mis ilmusivad aastail 2017 ja 2018. Nimedeks noil siis esimesel «Kirjanduslikud (eksi)rännakud Tartus» ja teisel «Emajõe pääl. Hajakirjanduslikud rännakud Emajõel». Tänavusel raamatul on olnud võimalus koguda end Tartu linnakirjanike ümber, sest noidki on jo paras pihutäis saanud – mitut masti ja põnevaid. Ootan juba järgmist valikut, sest seninigi Tartust kirjutatust on ohtralt avastamata – ja iga päev tuleb juurde. Usun, et see sari jätkub, sest Tartu sisu (ja miks mitte ka vorm) on lõputa liin, lõõmav ja lõbus ja kärvav ja kurb. Ainest on ropult, aimsust on rõõmuks ja raevuks ja väeks. See on sari, mille lõppu ma meeleldi ei näeks. On linn, on jätk, on vägi ja minek. On minevik, on olevik ja kohe kindlasti, siinsamas ukse taga, tuksub tulevik!