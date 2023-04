«Ta polnud mees, kelleks oli end pidanud. Nüüd teadis ta, et on võimeline tapma»

Áróra lõpetas kõne, andmata emale võimalust vaielda. See, millest Áróra püüdis end hetkel säästa, oli õe märtriseisuse osa. Ta oli liiga väsinud, et tegelda õe valedega, selle dramaatilise tooniga, millega Ísafold teataks, et kõik on kõige paremas korras. Üdini, veatult, täielikult korras. Ehk oli Ísafold kukkunud vastu radiaatorit ja murdnud lõualuu ega saanud seetõttu telefonile vastata, või komistanud oma koduks oleva kortermaja trepil ja murdnud sõrme, mistõttu ei tulnud Facebookis kirjutamine kõne allagi. Áróra oli liiga väsinud ka selleks, et lasta Björnil endale nähvata ja rõhutada, et Ísafold on tema tüdruk ja Áróra ei peaks oma nina võõrastesse asjadesse toppima.