GALERII ⟩ Eesti vaimse tervise eksperdid esitlesid käsiraamatut, mis aitab depressiooniga võidelda

Värske inimarengu aruande järgi on Eesti noorte vaimse tervise probleemid suurenenud. Enam kui kolmandik 11-15-aastastest tüdrukutest ja viiendik poistest on kurvad või masendunud sagedamini kui kord nädalas. Samuti on Eesti noored kurvemad või masendunumad kui naaberriikide noored, märkis vaimse tervise portaaal Peaasi.ee.