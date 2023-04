NÄDALA RAAMAT ⟩ Kas kivi peal istudes saab põiepõletiku ja kas külmetushaigus nakkab?

«Arstidena kuuleme oma patsientide ja ka meedia vahendusel palju meditsiiniga seonduvaid müüte. On olemas valearusaamu, mis ei mõjuta otseselt kellegi tervisekäitumist, mõned neist on isegi toredad ja lõbusad. Kahjuks ringleb ka selliseid tervisemüüte, mis võivad kellelegi potentsiaalselt ohtlikuks osutuda,» selgitab dr Liis Puis, millest ta raamatus kirjutab.

«Olemas on ka palju, võiks ehk isegi öelda et rahvapärimusena levivaid meditsiinilisi küsimusi, mille üle arutlemine inimesi köidab ja kõnetab. Kes meist poleks kuulnud väiteid, et kivi peal istudes saab põiepõletiku või et külmetushaiguse korral ei pea teise inimese nakatamise pärast muretsema? Sarnaseid väiteid ja müüte üritan raamatus kummutada või selgitada, samuti paljastada nende tekkimise tagamaad.»