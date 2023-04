VIDEO ⟩ Näojooga harjutus, mis muudab kaela ja lõua ilusamaks

«Me kõik teame, et kõhulihaste toniseerimiseks on vaja vähemalt 6 kuud regulaarselt treenida. Sama kehtib ka näolihastega. Ei tasu karta, et kui mul juba on kortsud, siis ei saa midagi muuta. Inimesed leiavad jõusaali või jooksutrenni ka igas vanuses ja saavutavad oma kehaga imelisi tulemusi. Näoga on see samamoodi tehtav. Vaja on lihtsalt tahet, miks soovid nägu treenida ning võid kindel olla, et ka tulemused tulevad!» ütleb Kivistik.