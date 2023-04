GALERII ⟩ President Karis avas Amsterdami raamatukogus Eesti kogu

Eesti kollektsioonis leidub riiulitel näiteks Jaan Krossi, A. H. Tammsaare, Viivi Luige, Karl Ristikivi, Andrus Kivirähki, Sofi Oksaneni, Valdur Mikita, Eno Raua ja Aino Perviku teoseid. Ilukirjanduse värvikatest lugudest kuni teatmeteoste selgete faktideni annavad kõik kokku pildi sellest, kuidas Eesti on kujunenud just selliseks nagu ta tänaseks päevaks on. Kogus on ka 1950.-1970. aastatel ilmunud pagulaseestlaste raamatud, millel on oluline osa Eesti kujunemis- ja saatuseloos. Raamatute hulgas on palju ilukirjandust, ajaloolist materjali, teoseid kultuuri ja traditsioonide kohta ning ka kaasaegseid kirjanduspärleid. Raamatuid on nii eesti, hollandi kui inglise keeles.