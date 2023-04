Eestlane laenutab 7 raamatut aastas

«Raamatukogude laenutuste, aga ka külastuste arvu tuleb alati vaadata koos demograafiliste muutustega – kas ja kuhu tuleb inimesi juurde, kus jääb vähemaks. Võrdlust kümne aasta taguste andmetega mõjutavad ka vahepeal toimunud haldusreformist tulnud muudatused. Arvestades kõigi täiendavate vabaaja veetmise võimalustega, mida kümme aastat tagasi sellises mahus veel ei olnud, on hea tõdeda, et keskmine raamatute laenutuste arv Eestis kokku on siiski püsinud viimase kümne aasta sees 7–8 raamatu ringis,» kõneles Eesti rahvusraamatukogu üleriigiliste raamatukoguteenuste arenduskeskuse statistikateenuse juht Riin Olonen, kes rõhutas, et raamatukogud pakuvad oma kasutajatele palju rohkem, kui laenutamine ja järjest rohkem on ka e-teenuseid, mille kasutamiseks ei pea enam raamatukokku kohale minema.