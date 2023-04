Koolipsühholoog: internetis suhtlemine on kaasa toonud mõne elementaarse oskuse kahanemise

Koolipsühholoogi ja raamatu «Kriis-mis siis?!» kaasautori Auli Andersalu-Targo sõnul on noored mõnes aspektis vaimsest tervisest täiskasvanutest teadlikumad, kuid samas on tema sõnul vähenenud suhtlemisoskus.

Ta rääkis ka, et lapsed, kes kannatavad ärevus- ja paanikahoogude all ei leia kodust tuge, sest vanemad ei ole vaimse tervise probleemidest teadlikud. «Last ei usuta kodus või pisendatakse tema probleeme ning nad jäävad oma murega üksi. Samas olen koolis näinud, et gümnaasiumiõpilane pakub nooremale õpilasele, keda on tabanud paanikahoog, tuge,» rääkis Auli Andersalu-Targo.