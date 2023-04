Surmajumalanna, keda juba lapsena õpetati tapma

Mia ristas käed rinnal.

«Ei, aga tegemist on suurte jalgadega mehega. Ning arvestades, et ta on ohvri kõhu lõhki lõiganud ning sellesse pistnud karvase asja, mis räägib, võin öelda, et ta on HPP.»

«Mida selle all mõeldakse?» uuris Jana.

«See on termin, mida psühholoogid sageli kasutavad, ja see tähendab, et ta on Haigelt Peast Põrunud.»

«Mia ...» ohkas Gunnar.

«Mis on? See on ju tõsi,» väitis Mia ning laiutas käsi.

Jana pöördus Gunnari poole:

«Kas meil on mõni jälg, millest kinni haarata?»

«Hetkel mitte,» vastas mees, «kuid loodame saada peagi vastused kuriteopaigalt leitud jalajälgede ja püstoli kohta.»

«Mida me teame esemest kõhus?»

«Kuna Björn pole veel jõudnud surnukeha lahata, ei tea me peaaegu mitte midagi,» vastas Henrik. «Me ei tea, mis ese see on ega mida see hääl ütleb. Kuid Björn teab, et see on prioriteetne juhtum, ja ta lubas tegutseda nii kiiresti, kui saab.»