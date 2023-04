Autor, kellele meeldib oma tegelasi koletistega paari panna

1714 - 2016, Prantsusmaa & New York. Adeline on lihtne külaneiu, kes on minetanud meheleminekuea, aga ta ei soovigi abielluda. Siiski ilmub välja üks kosilane ning naisel ei jää muud üle, kui uutelt ja vanadelt jumalatelt abi paluda. Ta teab, et ei tohiks peale pimeduse langemist palvetada, kuid on meeleheites valmis kokkuleppe sõlmima pimeduse isandaga. Addie ihkab elada vabalt, aja kammitsaist priina, kellelegi kuulumata, ja on valmis oma hingest loobuma. Hiljem selgub konks - kõik unustavad ta niipea, kui ta silmist kaob. Jumal andis talle igavese elu, lootes et Addiel saab sellest kiirelt kõrini, kuid naine on kange ja nii lihtsalt ei murdu. Aastatega hakkab ta leidma teda kammitsevates reeglites mõrasid, viise, kuidas jätta maailma endast jälg. Ühel päeval leiab ta poisi, kes teda ei unusta.