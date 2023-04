Eesti Kultuurkapitali Hieronymuse sarja toetamiseks annetati viieks aastaks 300 000 eurot

Tegemist on juba teistkordse annetusega Hieronymuse sarja toetuseks. Aastail 2018–2022 toetasid sarja eraisikust annetaja 100 000 euroga ja AS Eesti Meedia 100 000 euroga. Stardikapitali 20 000 eurot lisas AS Altamira. Kultuurkapitali poolne panus sarja toetuseks oli toona 30 000 eurot aastas, alates 2022. aastast on see 50 000 eurot aastas.

Programmi eesmärk on toetada oluliste maailmaklassikasse kuuluvate teoste eesti keelde tõlkimist, rõhuasetusega vanemal ilukirjandusel, mille koht kirjanduskaanonis on kindel, kuid mille tõlked on jäänud eesti lugejale seni kättesaamatuks. Eesmärk on avardada eesti lugeja maailmapilti ja kultuuritunnetust, täiendades varasemalt puudu olnud lugemisvara.

«Eesti parimad tõlkijad ja kirjastajad on saanud järgmiseks viieks aastaks taas töörahu ja kindluse, et maailmaklassikasse kuuluvate ilukirjanduslike tüvitekstide väljaandmine saab jätkuda,» märkis Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa. «Ei piisa sellest, kui meist eestlastest räägitakse mõne edetabeli põhjal hästi – eurooplaseks või laiemalt kultuurrahvaks saadakse siis, kui me ka ise oskame teistest midagi arvata – tunda nende kultuurilugu, komberuumi, jumalaid ja teemoneid. Vanad, esmapilgul võõrad, ilukirjanduseks vormitud ja klassikaks saanud tekstid jutustavad meile aga meie omas keeles just neid lugusid, mida tundmata jääme pidama poolel teel. Tugeva abikäe sarja ilmumise jätkamiseks on ulatanud kaks missiooniga eraannetajat – see on uskumatult äge ja loodame, et selliseid humanitaarhuvidega metseene saab tulevikus olema aina rohkem. Tänaseks on pea 30 sellist tüviteksti juba raamatuna ilmunud ning teist samapalju töös – seda tulemust on meie kultuuriruumis võimatu alahinnata.»