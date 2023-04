«Mitte keegi ei teadnud, kus nad olid. See oli tõepoolest nagu unenägu»

«Külm vesi ja küünlavalgus,» vastas tüdruk.

«Tõsiselt?» ägas Benedikt.

«Ei, ma tegin nalja. Soe vesi on olemas, nii palju kui kulub, ja elekter samuti.»

«Kas sa ütlesid ... ee, kas sa mainisid oma vanematele, et me siia üles tuleme?»

«Ei. See pole nende asi. Ema pole koduski ja ma teen niikuinii seda, mida tahan. Ütlesin isale vaid seda, et olen nädalavahetusel ära. Vend on samuti kodust ära, nii et tema ei tea ka sellest.»

«Olgu. Ma lihtsalt mõtlesin, et ... see on ju nende suvemaja?» Tegelikult huvitas teda hoopis see, kas tüdruku vanemad teadsid, et nad lähevad sinna koos, kuna see oleks saatnud üsna selge signaali, et neil on nüüd suhe. Kuni selle hetkeni oli kõik olnud saladus.

«Jah, muidugi. See on isa oma, aga ma tean, et tal pole kavas seda kasutada. Ja mul on võti olemas. Kõik on viimase peal, Benni. Kujuta ette seda tähti täis taevast, täna peaks ilm täiesti selge olema.»

Mees noogutas, kuid ta ei saanud endiselt lahti kahtlusest, kas nende plaan ikka on mõistlik.