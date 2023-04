Miks on uni noorte vaimsele tervisele nõnda oluline?

Kui unevaegust peeti kunagi vaimsete ja füüsiliste haiguste kõrvalmõjuks, teame nüüd, et see võib neid vallandada või vähemasti süvendada. Umbes 90 protsendil depressiooni diagnoosiga lastest on unehäireid. Noorte inimeste seas tehtud pikaajaliste uuringutega on avastatud, et unehäired eelnevad tihti vaimse tervise probleemidele – noorte inimeste puhul peetakse unehäireid hilisema depressiooni riskiteguriks.