GALERII ⟩ Eesti naised kirjutasid matkaraamatu «Näkid metsa»

E-raamatu andis välja «Näkid metsa» matkagrupp, kes on viimase kahe aasta jooksul viinud Eestis ja mujal matkama enam kui kakssada naist, aidates neil ületada matkamisega seotud hirme ja eelarvamusi. Kaasautori ja pikamaamatkaja Stiina Kristali sõnul ilmus e-raamat naiste suurenenud matkahuvist, aga ka ajanappusest.

«Ka kahe-kolmepäevastel matkadel tuleb meil alati ajast puudu, et vastata naiste matkateemalistele küsimustele ja nii otsustasime umbes aasta tagasi, et peame tuhandete läbitud matkakilomeetrite jooksul kogunenud tarkused raamatu näol talletama, et innustada naisi ja miks mitte ka mehi rohkem metsas ja mägedes matkama,» sõnas Stiina raamatuesitlusel.