AASTA PARIM PÕNEVIK ⟩ Uurija, kes oma kodu nimel on valmis ka räpast mängu mängima

Tavaliselt seersant Poe kohtus käimist ei sallinud. Tema meelest oli sealne bürokraatia ja parukaid kandvate idiootide ees koogutamine arhailine. Talle ei meeldinud advokaatide pilli järgi tantsida ning talle ei meeldinud, et üldiselt suhtuti kohtus politseinike tunnistustesse kahtlustavalt. Talle ei meeldinud, et niinimetatud eksperdid võisid otsused sekundi murdosa jooksul laiali lammutada.

Aga kõige vähem meeldis talle tõsiasi, et kui ta pidi kohtusse minema, tähendas see, et keegi oli kusagil mööda pannud. Üks pere ei näe enam iial oma lähedast. Üks naine ei usalda enam iial ühtegi meest. Vana mees ei lahku enam iial oma kodust.

«Pean teile siiski meenutama, härra Poe,» ütles ta, «et kuigi see on ainult tsiviilasi, soovitan teil ikkagi tungivalt hankida endale juriidiline esindaja. Ma usun, et teie sõber on …» kohtunik heitis pilgu oma märkmetele … ««nutikas nagu Stephen Hawkingi ratastool», aga seda, mis siin täna juhtub, ei saa niisama lihtsalt olematuks muuta.»