«See naine vääriks tegelikult rohkemgi, puhtalt selle eest, et kakskümmend aastat sind talus»

Islandi-inglise päritolu õed Áróra ja Ísafold elavad eri riikides ega suhtle omavahel, aga kui nende ema ühel päeval enam Ísafoldiga ühendust ei saa, läheb Áróra vastumeelselt tagasi Islandile õde otsima. Üsna ruttu saab Árórale selgeks, et õde ei väldigi teda, ta on hoopis jäljetult kadunud.

Áróra nõuab aru Björnilt, Ísafoldi vägivaldselt narkoärikast elukaaslaselt, ja küsitleb õe eraklikke naabreid. Selgub, et neist igaühel on põhjust vältida liigset tähelepanu, ning Áróra satub veel süngemasse intriigide ja manipulatsioonide võrku.

«Ära mõtlegi hinnas tingima hakata nüüd, kui oleme juba summas kokku leppinud,» ütles Áróra automüüjale, kes istus suure laua taga, naaldus tooli seljatoele ja seadis end mugavalt istuma. Kui Áróra oli seda meest nädala eest kohanud, oli too olnud hoopis teistsugune: ta oli laua kohal kössitanud, sõrmitsenud mudelautosid, endal käed värisemas, ja temalt nuuksetesse lämbudes abi palunud. Mees oli kurtnud, et on peagi sunnitud magama poeruumis; kui ta ei saa teada, kuhu tema naine, kellega tal oli pooleli tuline lahutusprotsess, oli peitnud raha, mille nad olid kahekümne abieluaasta jooksul kõrvale pannud. See oli kenake summa. Polnud välistatud, et sellest moodustas väikse osa ka autopoe välisriikidest saadud tulu, millest sugugi kõik polnud maksuametis deklareeritud. Seepärast ei tahtnudki ta Briti võime asjasse segada ja oli tulnud Áróra jutule.