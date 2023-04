Ilmunud on Emily St. John Mandeli paeluv romaan «Klaasist hotell»

Kanada kirjanik Emily St. John Mandel sai ülemaailmselt tuntuks oma neljanda romaaniga «Jaam Üksteist», mis pääses National Book Awardi ja PEN/Faulkneri auhinna lõppvalikusse ja mida on tõlgitud kolmekümne seitsmesse keelde. Selles kirjeldati maailma niisugusena, nagu see oli pärast nn Gruusia gripi pandeemiat, ning Mandeli kaks hilisemat raamatut on näidanud, et seal alustas ta oma maailma loomist. Selle maailma teises raamatus on samuti riivamisi juttu gripist, kuid see ei paisugi pandeemiaks ning keskseks küsimuseks on Ponzi skeem. Emily St. John Mandel elab koos abikaasa ja tütrega New Yorgis.