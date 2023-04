Müsteerium, mis keeras rahuliku Rootsi küla elanike elu peapeale

Camilla Läckberg, «Nõid» Foto: Apollo

Eva kummardus ja otsis umbrohtusid edasi, eriates valu põlvedes. Tema ja Peteri jaoks oli uus kodu paradiis. Nad olid pärit linnast, kui muidugi Uddevallat sai üldse linnaks nimetada, aga nad olid alati maast unistanud. Fjällbacka lähedal asuv talu oli olnud igas mõttes täiuslik. See, et hind oli siin juhtunu tõttu odav, oli lihtsalt põhjuseks, et neil jätkus raha talu ära osta. Eva lootis, et neil oli õnnestunud see täita piisavalt rohke armastuse ja positiivse energiaga.

Kõige parem oli see, et Neale meeldis siin väga. Nad olid ristinud tüdruku Linneaks, aga juba pisikesest peale oli ta end ise Neaks kutsunud ning Eva ja Peteri jaoks oli saanud loomulikuks teha sedasama. Nüüd oli tüdruk juba nelja-aastane ning nii otsustav ja isepäine, et Eva värises juba ette puberteedi peale mõeldes. Kuid tundus, et neil Peteriga rohkem lapsi ei tule, nii et nad saavad vähemalt täielikult Neale keskenduda, kui see aeg kord saabub. Hetkel tundus see tohutult kaugena. Nea jooksis talus loomade keskel ringi nagu väike energiapall, Evalt päritud blondid juuksed pilvena heleda näo ümber. Eval oli alati hirm, et laps põletab end päikese käes äta, aga Neale näis ainult rohkem tedretähne juurde tulevat.