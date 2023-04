INTERVJUU ⟩ Värske teose verinoor autor: tõestan raamatu avaldamisega iseendale oma võimekust

Naljaka tõuke raamatu kirjutamisele andis mu vastus gümnaasiumi sisseastumisintervjuul. Nimelt küsiti mu eesmärkide ja unistuste kohta. Vastust pidin natuke aega mõtlema ja isegi pisut kaheldes ja omaette muiates, ütlesin: «Kunagi tahaks ehk oma raamatu kirjutada. See kindlasti ei toimu täna-homme, vaid aastate pärast.» Umbes pool aastat hiljem hakkasin kirjutamisega pihta, teades, et see saab olema mu 11. klassi praktiline töö.

Depressioon, pereprobleemid ja noorte ebakindlus on teemad, mis on paljuski elust enesest, kuigi tuleb meeles pidada, et tegu on siiski ilukirjandusliku raamatuga ning selles on suur annus fantaasiat.

Pean tunnistama, et mul endal ei ole õnneks lähedasi kokkupuuteid Alzheimeri tõvega olnud. 2020. aasta märtsis karantiinis olles, leidsin muusiku The Caretaker albumi «Everywhere at the end of time» ja see tekitas suurt huvi Alzheimeri tõbe põdeva inimese mõttemaailma vastu. Albumis kasutatakse Alzheimeri tõve progresseerumise kujutamiseks ballisaali muusikat tsüklite kaupa: alguses on mõistetav muusika, aga lõpuks on see arusaamatu, abstraktne heli.